The Hanshin Diesel Works legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Hanshin Diesel Works hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 51,19 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Hanshin Diesel Works -17,580 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,85 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,92 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at