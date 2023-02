The Hanshin Diesel Works stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Hanshin Diesel Works präsentierte am 07.02.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

The Hanshin Diesel Works hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20,91 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,03 Prozent auf 2,14 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,71 Milliarden JPY gelegen.

