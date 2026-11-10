The Hanshin Diesel Works stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Hanshin Diesel Works hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 76,27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 51,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat The Hanshin Diesel Works im vergangenen Quartal 4,43 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Hanshin Diesel Works 2,92 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at