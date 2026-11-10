|
10.11.2026 06:31:29
The Hanshin Diesel Works stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
The Hanshin Diesel Works hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 76,27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 51,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat The Hanshin Diesel Works im vergangenen Quartal 4,43 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Hanshin Diesel Works 2,92 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!