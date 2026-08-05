The Hanshin Diesel Works veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The Hanshin Diesel Works hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 49,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 27,61 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,87 Prozent zurück. Hier wurden 3,72 Milliarden JPY gegenüber 3,79 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at