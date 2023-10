The Hershey informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Hershey veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,17 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,03 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2,46 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,95 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at