Intapp Aktie
WKN DE: A3CTLE / ISIN: US45827U1097
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29.10.2026 22:43:02
The Hidden Cost of AI: How Intapp is Saving Law Firms From Skyrocketing IT Bills
The genius of Intapp's (NASDAQ:INTA) "compliant AI" for law firms isn't just what it knows. It's what it refuses to say when you're not supposed to have access to sensitive information.
Keeping walled-off partners away from confidential data is a fantastic defensive moat. But after chatting with CEO John Hall this week, I realized that the company has an underappreciated offensive playbook, too. Intapp can save firms from their own skyrocketing IT bills.
Standard AI can be wildly expensive when people treat it like a magic 8-ball.
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