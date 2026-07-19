SHIFT Aktie

SHIFT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007

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19.07.2026 02:01:55

The hidden cost of the night shift and how to sleep it off

More than three million people in the UK work night shifts, which can greatly impact their health. What can be done to help them?Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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