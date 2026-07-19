SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
19.07.2026 02:01:55
The hidden cost of the night shift and how to sleep it off
More than three million people in the UK work night shifts, which can greatly impact their health. What can be done to help them?Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!