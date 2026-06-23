ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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24.06.2026 00:41:00
The Hidden Costs of "Free" ETFs: What Zero-Fee Funds Could Do to Your Portfolio
Few things catch a consumer's eye more quickly than the word "free," and now, major brokerages have gotten into the game. The race to zero-fee has led more brokerages to offer exchange-traded funds (ETFs) with 0% expense ratios. However, as the old saying goes, if something seems too good to be true, it probably is. Those zero-fee ETFs can come with hidden expenses that can quietly and methodically erode your returns. Here's why the best ETFs may not be free. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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