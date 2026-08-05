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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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05.08.2026 06:00:00
The hidden financial world of ancient Rome
How ordinary people survived Roman Egypt's brutal economyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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