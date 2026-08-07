Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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07.08.2026 12:05:00
The Hidden Winners of the AI Power Crunch: 3 Utilities to Watch
The explosive growth in artificial intelligence (AI) is creating a historic boom in energy demand. Unlike traditional cloud workloads, which required about 5 kilowatts (kW) to 10 kW per server rack, modern AI hardware with high-density GPU clusters requires anywhere from 20 kW to up to 100 kW per rack.The AI boom has a surprising bottleneck, and it's not chips, models, or cloud capacity, but the electricity required to keep the whole thing running. Grid operators across several key regions are seeing multiyear backlogs for interconnection permits and power equipment.In Northern Virginia, which is known as "data center alley," data centers already consume roughly 26% of all electricity generated in the state. For investors, utility operators with large footprints in key regions could be hidden winners from the booming AI infrastructure. Here are three utility stocks that you should be watching closely amid this historic power crunch.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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