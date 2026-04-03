Bandwidt a Aktie
WKN DE: A2H7JF / ISIN: US05988J1034
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03.04.2026 23:05:00
The High-Bandwidth Memory (HBM) Bottleneck Can Still Cause Micron's Stock to Soar
Over the past few months, there have been few better investment options than Micron (NASDAQ: MU). Its stock was soaring because memory chips were in a huge bottleneck, which caused memory prices to skyrocket. This even expanded onto the consumer side, and normally, cheap PC memory saw its prices skyrocket practically overnight.Over the past year, the company's stock has been up around 300%, but it sold off recently. The stock was down more than 20% from its all-time high, and there are a few factors to blame for its recent weakness. However, I think right now is the perfect time to buy the stock, as these catalysts aren't a huge deal for the long-term production bottleneck.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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