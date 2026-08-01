Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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01.08.2026 14:00:02
The High-Stakes Battle for Invisible Real Estate in Space
As radio spectrum becomes more valuable, companies like SpaceX are jostling alongside governments to control more of it.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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