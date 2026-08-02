Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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02.08.2026 08:34:40
The high-stakes battle for invisible real estate in space
As radio spectrum becomes increasingly valuable, companies and governments are jostling to control more of itWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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