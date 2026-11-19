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19.11.2026 06:31:28
The Home Depot: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
The Home Depot hat am 17.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,02 CAD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat The Home Depot 60,78 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 57,38 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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