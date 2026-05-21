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21.05.2026 06:31:29
The Home Depot: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
The Home Depot hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,52 CAD gegenüber 4,91 CAD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 57,25 Milliarden CAD – ein Plus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Home Depot 56,67 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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