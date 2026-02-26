The Home Depot: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

The Home Depot hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,58 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Home Depot ein EPS von 4,29 CAD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52,99 Milliarden CAD – eine Minderung von 6,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 56,39 Milliarden CAD eingefahren.

The Home Depot hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 19,82 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 20,55 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 229,32 Milliarden CAD gegenüber 219,81 Milliarden CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at