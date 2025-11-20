|
20.11.2025 06:31:29
The Home Depot stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
The Home Depot lud am 18.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,02 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Home Depot ein EPS von 5,01 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat The Home Depot im vergangenen Quartal 57,39 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Home Depot 54,92 Milliarden CAD umsetzen können.
