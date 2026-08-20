The Home Depot veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The Home Depot hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,69 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Home Depot ein EPS von 6,29 CAD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 66,83 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte The Home Depot einen Umsatz von 62,22 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at