The Honest Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

The Honest Company hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Honest Company 0,030 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at