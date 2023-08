The Honest Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

The Honest Company äußerte sich am 09.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

The Honest Company vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,140 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 84,5 Millionen USD gegenüber 78,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at