The Honest Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The Honest Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat The Honest Company mit einem Umsatz von insgesamt 78,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,69 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at