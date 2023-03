The Honest Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Honest Company hat am 16.03.2023 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,140 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Honest Company -0,100 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81,9 Millionen USD – ein Plus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Honest Company 80,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

The Honest Company hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,530 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,430 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 313,65 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 318,64 Millionen USD umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 0,437 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 311,83 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at