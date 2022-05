The Honest Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

The Honest Company lud am 13.05.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,160 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,16 Prozent auf 68,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at