Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|
01.06.2026 06:00:09
The Honeywell lifer deconstructing a 141-year-old industrials empire
Vimal Kapur is presiding over a three-way split that will usher in the end of corporate America’s conglomerate eraWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Honeywell
|
06:00
|The Honeywell lifer deconstructing a 141-year-old industrials empire (Financial Times)
|
29.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
|
29.05.26
|Freundlicher Handel in New York: nachmittags Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
29.05.26