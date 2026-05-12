WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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12.05.2026 11:20:00
The hottest stock market in the world finally met its match: taxes
The idea that citizens should get a cut of the booming profits of tech companies derailed one of the hottest stock markets in the world on Tuesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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