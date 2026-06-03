WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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03.06.2026 11:14:00
The hottest stock market in the world has doubled this year. And Goldman Sachs sees another 40% gain from here.
Earnings are the principal driver behind the breathtaking rallies achieved by Korean and Taiwanese benchmark indices in 2026, and Goldman Sachs thinks the market is still underestimating the longevity of the chip cycle.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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