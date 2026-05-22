The Hour Glass Aktie
WKN DE: A0Q6FT / ISIN: SG1W59939429
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22.05.2026 12:08:02
The Hour Glass H2 profit jumps 39% to S$103.8 million on higher sales
For the full year, its net profit grows by 32% to S$179.4 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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