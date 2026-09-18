BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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18.09.2026 21:39:41
The House Passes Bill to Shield Consumers From Data Center Costs. These Nuclear Stocks Should Win
On Sept. 16, the U.S. House of Representatives voted 417 to 3 to pass the Ratepayer Protection Act. Importantly, the bill still needs to pass the Senate and be signed into law by the President.
Given the bill's bipartisan nature and its strong passage in the House, there is a good chance the Ratepayer Protection Act will eventually become law in some form. That could affect several industries, especially certain nuclear stocks.
Before we look at which stocks will benefit, it's important to understand exactly what the bill aims to do.
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