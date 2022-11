The Howard Hughes hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

The Howard Hughes äußerte sich am 03.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte The Howard Hughes 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 639,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Howard Hughes 219,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at