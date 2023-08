The Howard Hughes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

The Howard Hughes gab am 09.08.2023 die Zahlen für das am 30.06.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

The Howard Hughes vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,390 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 223,3 Millionen USD, gegenüber 276,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,29 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at