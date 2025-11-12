The Howard Hughes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

The Howard Hughes hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 390,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 327,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at