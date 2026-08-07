The Howard Hughes stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Howard Hughes hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat The Howard Hughes mit einem Umsatz von insgesamt 1,08 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 315,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at