The Hut Group (THG hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

The Hut Group (THG äußerte sich am 25.10.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Hut Group (THG in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 518,6 Millionen GBP im Vergleich zu 507,8 Millionen GBP im Vorjahresquartal.

