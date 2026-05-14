The Hyakugo Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Hyakugo Bank hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44,01 JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 37,93 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Hyakugo Bank 33,23 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 110,30 JPY. Im letzten Jahr hatte The Hyakugo Bank einen Gewinn von 72,87 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat The Hyakugo Bank mit einem Umsatz von insgesamt 139,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 123,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at