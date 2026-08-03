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03.08.2026 06:31:29
The Hyakugo Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
The Hyakugo Bank hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 33,39 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15,46 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 45,86 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,37 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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