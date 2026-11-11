|
11.11.2026 06:31:29
The Hyakugo Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
The Hyakugo Bank hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 28,66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26,24 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,73 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte The Hyakugo Bank einen Umsatz von 37,72 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!