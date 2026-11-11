The Hyakugo Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Hyakugo Bank hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 28,66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26,24 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,73 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte The Hyakugo Bank einen Umsatz von 37,72 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at