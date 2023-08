The Hyakugo Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Hyakugo Bank äußerte sich am 03.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20,06 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 15,12 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 30,22 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Hyakugo Bank 24,59 Milliarden JPY umgesetzt.

