The Hyakugo Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Hyakugo Bank ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Hyakugo Bank die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 26,24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 37,72 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,93 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at