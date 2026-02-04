The Hyakugo Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Hyakugo Bank präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,59 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22,03 JPY je Aktie vermeldet.

The Hyakugo Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,71 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at