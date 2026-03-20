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20.03.2026 14:00:05
The I.R.S. Is Phasing Out Paper Checks. Here’s How to Speed Your Refund.
President Trump has directed that most federal payments be issued electronically, including tax refunds. Last year nearly 10 million people got their refund via a paper check.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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