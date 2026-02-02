|
The Imamura Securities: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
The Imamura Securities hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 73,72 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 29,69 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Imamura Securities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,44 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 983,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
