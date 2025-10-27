|
The Imamura Securities stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
The Imamura Securities hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 40,75 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Imamura Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 33,32 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,14 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
