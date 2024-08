The Imamura Securities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Imamura Securities stellte am 26.07.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 51,48 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 68,15 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat The Imamura Securities mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,85 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at