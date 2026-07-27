The Imamura Securities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Imamura Securities hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 103,34 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 80,35 Prozent auf 1,78 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 989,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at