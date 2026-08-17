The Indian Wood Products hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

The Indian Wood Products hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,39 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 651,9 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Indian Wood Products 514,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at