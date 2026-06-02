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02.06.2026 06:31:29
The Indian Wood Products legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
The Indian Wood Products stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 INR erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat The Indian Wood Products mit einem Umsatz von insgesamt 685,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 25,81 Prozent gesteigert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,710 INR beziffert, während im Vorjahr 0,830 INR je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat The Indian Wood Products 2,29 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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