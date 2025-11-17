The Indian Wood Products vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

The Indian Wood Products hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,310 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 552,8 Millionen INR – eine Minderung von 7,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 600,2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at