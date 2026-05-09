International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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09.05.2026 20:30:00
The International ETF for Investors Looking Beyond U.S. Stocks
International stocks have generally outperformed U.S. stocks this year, continuing the outperformance trend from last year.And some leading strategists expect continued strength in international markets driven by attractive valuations, a weakening dollar, defense and infrastructure spending, and other growth trends. The glow up for international stocks makes them an attractive option for portfolio diversification. A great way to diversify internationally is through an exchange-traded fund (ETF) that invests in only stocks from foreign markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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