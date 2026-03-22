Conversant Aktie

Conversant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 931784 / ISIN: US92046N1028

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22.03.2026 23:39:34

The internet was supposed to be free. What went wrong?

Thirty years ago, countercultural thinkers declared the internet an independent space. Today, it's controlled by a handful of corporations. Were we deceived?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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